Succès législatif du RN : un essai à transformer

Par Michel Geoffroy, auteur de : Le Crépuscule des Lumières, Immigration de masse. L’assimilation impossible, La Super-classe mondiale contre les peuples et La Nouvelle guerre des mondes ♦ Ce devait être une martingale infaillible : pour la présidentielle, un duo Macron-Le Pen conduisant la gauche extrême à voter pour le premier afin de « faire barrage » à la seconde. Et pour les législatives, la même gauche en repoussoir pour effrayer le bourgeois et le faire voter pour Ensemble. Las, il suffisait de regarder les mines réjouissantes des médiacrates, dimanche soir, pour se douter que cette belle manœuvre avait échoué.

Derrière la focalisation médiatique sur la NUPES, le RN en embuscade

Non seulement la NUPES n’atteint pas du tout les scores mirifiques que nous promettaient les instituts de sondage – ce qui démontre en passant le caractère hautement « scientifique » de leurs travaux ! – mais avec 89 élus, le RN enregistre une progression sans précédent.

Au point que le Président Macron ne dispose pas de la majorité absolue des sièges à l’Assemblée Nationale et se retrouve de fait dans une situation de cohabitation non-désirée.

Trop occupés à faire la promotion de la NUPES, les médias mainstream (plus de 50 % du temps de parole donnés aux candidats NUPES sans que cela ne gêne l’Arcom !) et les instituts de sondage ont en effet totalement sous-estimé deux phénomènes :

d’une part, la très grande déception dans l’opinion provoquée par la réélection d’Emmanuel Macron, l’impopulaire ;

d’autre part, l’inquiétude que suscitait la perspective d’un second mandat sans aucun contrepoids politique. Inquiétude renforcée par le ralliement ostensible d’Emmanuel Macron au camp des bellicistes anglo-saxons et par son indifférence affichée aux conséquences économiques catastrophiques des sanctions antirusses.

Et les experts de plateaux télé ont aussi négligé que la diabolisation de Reconquête avait aussi servi l’image du RN et que si l’union de la droite ne se faisait pas au niveau des états-majors, elle pouvait se faire dans les urnes. Il est d’ailleurs probable qu’une alliance RN-Reconquête au premier tour des législatives aurait amplifié la débandade des candidats macroniens, globalement dépourvus d’implantation locale réelle.

Une belle percée électorale du RN

La belle percée électorale du RN, malgré tous les obstacles placés sur sa route, confirme qu’en politique le désespoir absolu est bien la sottise absolue. Elle offre de réelles perspectives. Mais il faut cependant raison garder.

D’abord, l’histoire parlementaire abonde d’exemples où des braves gens, élus sous une étiquette de rupture, ont été digérés par le régime. Ce fut notamment le cas des élus poujadistes. Sur ce plan, la gauche échappe généralement à ce péril car elle est plus motivée idéologiquement et plus disciplinée.

Ensuite, il faut relativiser une victoire électorale parce que l’Assemblée Nationale a perdu l’essentiel de ses pouvoirs au 21ème siècle. Les médias nous abondent de titres selon lesquels la France serait devenue ingouvernable le 19 juin. Quelle plaisanterie !

Michel Geoffroy

22/06/2022

Crédit photo : Compte Twitter de Marine Le Pen