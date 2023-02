Pierre Palmade : surdose médiatique

Par Pierre Boisguilbert ♦ On est parfois étonné par l’hypermédiatisation de l’affaire Palmade occupant plus de place que les retraites ou la guerre en Ukraine. Il y a cependant une explication simple : ça fait de l’audience et les télés, notamment les chaînes d’information en continu, sont dépendantes de l’audience, clé de la manne publicitaire. Et pourtant les déclinaisons de ce drame horrible créent des malaises en poupées russes dans le traitement médiatique.

Au début, Palmade est victime d’un accident de circulation. Tout un petit monde dont il est proche s’inquiète, c’est normal, pour leur ami, pour lui, et certains se rendent à son chevet. Très vite, on se rend compte de deux choses : c’est lui le responsable de l’accident et, de plus, il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. On prend conscience également des dégâts irréversibles causés aux vraies victimes innocentes, celles de la voiture d’en face. Les amis de Pierre Palmade disparaissent immédiatement. Depuis, on assiste à une montée dans la dénonciation de l’homme qui est en fait écartelé sur la place médiatique faute de pouvoir l’être sur la place publique. Comme tous les lynchages médiatiques, cela crée un malaise car, parfois, ceux qui jettent les pierres contre Pierre Palmade ont péché comme lui, mais heureusement sans conséquence pour les autres. Les rédactions n’ignorent pas les addictions jamais révélées de certains, mal placés donc pour donner des leçons sur le danger de la cocaïne. Le milieu artistique est touché comme hier mais comme tant d’autres par une pratique qui, moins coûteuse, a quitté largement certains cercles un peu élitistes pour se… démocratiser. Comme quoi, toutes les démocratisations ne sont pas positives.

Et puis est intervenue la mise en examen pour homicide involontaire. La qualification peut encore changer et ce serait donc au bénéfice de Pierre Palmade, ce qui pose un problème vis-à-vis de l’opinion publique très mobilisée et remontée contre l’humoriste, opinion publique choquée par la mort d’un enfant à naître et tant attendu Mais si elle est maintenue, il y a un autre problème. Considérer comme un homicide la perte par une maman d’un bébé de 7 mois, non né mais viable, reconnu donc comme personne humaine, pose indirectement le problème de l’avortement et de la prolongation des délais. Où commence le viable ? La question évoquée a été vite éludée. On s’est alors intéressé aux deux passagers qui ont quitté la voiture. Pour le moment, le délit de fuite n’a pas été retenu contre eux. Mais leur présence est éclairante. Il y avait un partenaire sexuel de l’humoriste, et un homme impliqué et condamné dans des trafics de stupéfiants. C’est donc à l’issue de soirées de sexe homosexuel avec assistance chimique que Pierre Palmade a pris le volant d’une voiture pas assurée pour aller au supermarché voisin. La pratique de sexe stimulé mécaniquement pour des performances plus longues a été traitée de manière à éviter toute stigmatisation des pratiques homosexuelles. Car, bien sûr, cela existe chez certains hétérosexuels dans des clubs spécialisés. Les performances sont le moteur de la consommation de certaines drogues et c’est cette consommation qui a été le déclencheur de l’accident, sujet délicat. Et puis est venu l’épisode des images pédopornographiques avec des dénonciations très bizarres, et, sur cet épisode, il convient d’être encore plus prudent que pour le reste. Pierre Palmade est présumé innocent, mais il a déjà été jugé et condamné à une sorte de mort civile mise en musique par les médias. On peut penser ce qu’on veut du traitement de cette affaire qui nous réserve rebondissements et révélations. Elle aura révélé surtout des choses importantes. La dangerosité pour les autres de certaines pratiques privées quand elles ne sont pas totalement confinées. La pratique de rapports sexuels assistés par des produits illicites ou qui devraient l’être. La dangerosité de l’usage de la cocaïne qui, paraît-il, se répand partout, notamment chez les jeunes, et n’est plus un stimulant coûteux pour la création d’artistes hors normes. Le fléau ignoble de la pédopornographie, qui n’arrive pas à être limité sinon jugulé.

Face à tout cela, il y a une maman qui a perdu son bébé, un homme disloqué et un enfant au visage martyrisé. Pour eux, la peine sera permanente et aussi douloureuse moralement que physiquement. Un désastre humain dont Pierre Palmade est responsable, sans le vouloir, bien sûr, mais cela ne pèsera pas lourd face aux circonstances aggravantes que la justice devra cependant confirmer. Une justice sous pression de l’opinion et des médias face à une tragédie qui percute notre regard sur les mœurs sans jamais confondre ce qui est du libre arbitre et ce qui est Inacceptable. Un accident, ce n’est pas la même chose que la pédophilie et la consommation interdite d’images pédopornographiques, ce n’est pas le passage à l’acte. C’est pourquoi Pierre Palmade devra être jugé sur tout ce qu’il a provoqué, et c’est déjà beaucoup, mais rien que sur ce qu’il a fait, quoi qu’on pense du personnage, sans fermer les yeux sur tout ce que l’affaire Palmade nous révèle en nous interrogeant.

Pierre Boisguilbert

23/02/2023